Королева красоты из Кирова пострадала в одном из клубов Казани

Победительнице конкурса красоты из Кирова изуродовали бокалом лицо в клубе в Казани, сообщает РИА Новости.

По информации издания, женщина приехала с подругой в Казань на концерт, который проходил в одном из клубов. После мероприятия 23-летняя жительница Казани попыталась украсть у неё телефон, но была поймана за руку. Между двумя девушками возник конфликт, переросший в потасовку. В какой-то момент жительница Казани ударила кировчанку стаканом в область лица. Стекло разбилось, и острые осколки глубоко рассекли мягкие ткани, практически до кости.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей зашили глубокую рану. Нападавшая вместе со своим супругом были доставлены в отдел полиции. В отношении обоих были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

Уточняется, что месяц назад гостья Казани выиграла конкурс красоты в родном городе, а теперь у неё на лице «красуется» глубокий шрам под правым глазом.