Синоптики предупредили о снежных заносах на дорогах в Карелии 4 марта

В среду, 4 марта, в Петрозаводске будет облачно, ожидается снег, мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-6°С, днём 0,+2°С. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии будет облачно. В большинстве районов ожидается снег, ночью местами – сильный, по южным районам – снег, мокрый снег. Ночью местами метель. На дорогах снежные заносы. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем юго-западный, западный, умеренный, ночью с порывами. Температура воздуха ночью -3,-8°С, днём -2,+3°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -10°С, днем -2°С.

В Кеми ночью -8°С, днем -3°С.

В Кондопоге ночью -5°С, днем +2°С.

В Медвежьегорске ночью -5°С, днем -1°С.

В Олонце ночью -4°С, днем +3°С.

В Пудоже ночью -4°С, днем 0°С.

В Сегеже ночью -6°С, днем -1°С.

В Сортавале ночью -4°С, днем +4°С.

В Суоярви ночью -4°С, днем +2°С.