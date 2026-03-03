В полиции объяснили жесткое задержание водителя на Зареке

В Госавтоинспекции объяснили жесткое задержание водителя в Петрозаводске, которое попало на видео. По данным инспекции, мужчина был пьян и игнорировал требования об остановке. Нагнать лихача смогли в районе перекрестка Промышленная-Коммунистов.

2 марта в 18:59 вблизи перекрестка Ключевского шоссе и улицы Правды экипаж ДПС потребовал водителя «Тойоты» остановиться, но водитель поехал дальше. Нагнали водителя через несколько минут.

«Нарушитель находился в состоянии опьянения - освидетельствование показало 1,6 мг/л в выдыхаемом воздухе. Кроме того автоинспекторы установили, что автомобиль не зарегистрирован и не имеет полиса ОСАГО»,

- сообщили в Госавтоинспекции.

В отношении пьяного автомобилиста составили ряд административных материалов. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.