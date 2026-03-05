Отопление отключили в интернате и детском садике в Петрозаводске

На Ключевой днем 5 марта произошла авария на сетях. Из-за этого в социальных учреждениях отключили отопление и горячую воду.

С 15:20 без коммунальных благ остались здания по улице Сегежская, 15, а также 2 (школа - интернат №24), шоссе Ключевское, 33 (детский сад №115).

В ЕДДС сообщили, что на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения «ПКС-Тепловые сети» произошла авария.

