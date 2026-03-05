Задержан бывший первый заместитель министра обороны РФ

69-летнего бывшего сотрудника оборонного ведомства задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества, участники которого воровали деньги из бюджета, отмывали преступные доходы.

Фигурантом очередного громкого дела стал Руслан Цаликов – бывший первый заместитель главы Минобороны РФ. Он задержан. Источник РИА Новости сообщил, что Цаликова допрашивали по делу осужденного Тимура Иванова о растрате.

В СК журналистам «Интерфакс» сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Цаликова о создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017-2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве. Речь может идти о двенадцати преступных эпизодах растраты и отмывания денег и по двум эпизодам взяток.

Цаликов занимал должность с 2015 по 2024 год.