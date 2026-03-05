Выход на лед озера в Карелии становится опасным

В Сортавальском округе резко ухудшилась ледовая обстановка в заливе Ляппяярви Ладожского озера, сообщили в республиканском госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным источника, происходит активное таяние льда. Так, неделю назад его толщина составляла около 50 см и была равномерной, а сейчас она варьируется от 10 до 50 см, поверхность покрыта водой.

Специалисты предупредили об опасности выхода на такой лед.