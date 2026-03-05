Сотрудницы слюдяной фабрики зажгли в ночном клубе накануне 8 марта

Знаменитая петрозаводская слюдяная фабрика была образована 8 марта 1929 года. Она стала одним из первых предприятий слюдяной промышленности в СССР. И в честь даты открытия носила имя женского дня. Большая часть сотрудников этого предприятия всегда были женщины. Поэтому «Слюдянку» называли еще фабрикой невест. Накануне 8 марта зал был полон. Для слюдяниц организовали танцы, песни, концерт и чаепитие. Но самое ценное – это встреча с теми, с кем отработал плечом к плечу много лет.

Фабрика была целой экосистемой: кроме производства, были жилые дома, общежитие, детские сады, профилакторий, библиотека, музей, пионерский лагерь, база отдыха. На предприятии был свой хор, свои спортсмены, свои конкурсы и лауреаты. Это был огромный коллектив – на пике процветания порядка 4000 сотрудников.

В 1999 году выпуск продукции был прекращён, оборудование демонтировано. Так фабрика закрылась. И закончилась ее история. Но остались люди – те самые слюдяницы, которые помогли креативной команде создать интерактивный музей «Слюдариум».

И теперь команда активистов устраивает встречи и праздники для тех, кто работал на слюдяной фабрике в Петрозаводске.