05 марта 2026, 16:09
Четыре машины повреждены в результате ДТП в центре Петрозаводска
Левый поворот с Красной на Анохина привел к аварии
фото стопкадр
На пересечении улиц Анохина и Красная в Петрозаводске столкнулись два автомобиля. После удара они словно бильярдные шары отрикошетили в припаркованные автомобили. Момент ДТП в центре карельской столицы запечатлела городская камера наблюдения.
ДТП произошло в момент, когда водитель выезжал с Красной на улицу Анохина, совершая левый поворот.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал о «медвежьей услуге» водителя маршрутки.