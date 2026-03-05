Четыре машины повреждены в результате ДТП в центре Петрозаводска

На пересечении улиц Анохина и Красная в Петрозаводске столкнулись два автомобиля. После удара они словно бильярдные шары отрикошетили в припаркованные автомобили. Момент ДТП в центре карельской столицы запечатлела городская камера наблюдения.

ДТП произошло в момент, когда водитель выезжал с Красной на улицу Анохина, совершая левый поворот.

