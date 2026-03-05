У мужчины с зубной болью из Великобритании обнаружили рак

На приеме у стоматолога мужчина из Великобритании пожаловался на боль в зубах и узнал, что у него рак. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Mirror.

По информации источника, во время отпуска у мужчины стал болеть левый клык. Он также обратил внимание на то, что передние зубы стали шататься, появились проблемы во время сморкания, а возле правой ноздри образовалась небольшая «шишка».

Врач сделал рентгеновский снимок, на котором не оказалось некоторых костей. Также выяснилось, что в левой части носа у пациента образовалась опухоль, которая «съела» часть костей верхней челюсти. Ему диагностировали рак крови.

В настоящее время британец проходит курс химиотерапии.