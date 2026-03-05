«Медвежья услуга» маршрутчика привела к ДТП в центре Петрозаводска

Под вечер 4 марта в Петрозаводске произошло ДТП на пересечении улиц Куйбышева и Титова. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как водитель автобуса решил пропустить автомобиль, выполнявший левый поворот. Однако таким образом он перекрыл обзор другим участникам движения. В итоге слепой поворот завершился дорожной аварией. Повреждения получили два транспортных средства.

