Под Петрозаводском пожарные боролись с огнем в горевшей бане

В среду, 4 марта, в 12:51 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Верховье в Прионежье. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

На место выехали специалисты из Мелиоративного и Петрозаводска. Выяснилось, что горела частная баня. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. В течение 40 минут пожар был ликвидирован. Люди не пострадали.

