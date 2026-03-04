Котики в кругах: сотрудник интернет-компании ведет канал про животных

Алексей Милютин - специалист по подключению интернета, который работает в Петрозаводске. Каждый день он бывает у разных абонентов, и пока настраивается оборудование, он с разрешения хозяев снимает домашних питомцев. Так из «кружочков», которые от отправлял друзьям, получился целый ТГ-канал. Теперь у всех есть возможность каждый день получать усатые новости.

По словам Алексея, петрозаводчане предпочитают котов. У 70-ти процентов его клиентов дома живут котики, 30 процентов держат собак. Ну, и конечно, не обходится без экзотики: шиншиллы, хомячки, попугаи и так далее.

Однажды на вызове Алексей увидел рыжего кота. А кот увидел его и сразу полюбил. В этой квартире он находился на передержке. И уже через несколько дней переехал к Алексею. И назвал он своего любимчика Принглс. Говорит: классный кот!

