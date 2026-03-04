Ребенок в США ожил через 5 часов после констатации его смерти

В США в штате Аризона ребенок ожил через пять часов после констатации смерти, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на People.

По информации источника, экстренные службы приехали в частный дом 8 февраля после сообщения о том, что ребенок тонул в бассейне. Спасатели оказали ребенку первую помощь, отвезли в больницу, но спустя час он умер. Сообщается, что спустя пять часов у ребенка появились признаки жизни. Малыша доставили в другое медицинское учреждение, где его удалось спасти.

Врач скорой помощи назвал этот случай чудом. Он предположил, что, когда ребенка достали из бассейна, он получил сильное переохлаждение. По всей вероятности, по этой причине пульс был «едва различим».