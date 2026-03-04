Ветеранов СВО привлекут на службу в МВД

МВД поручили активно вести подбор ветеранов специальной военной операции в свою систему. По мнению главы государства, участники СВО могут укрепить ряды ведомства, сообщает РИА Новости. У бойцов есть опыт, а также физическая и психологическая закалка.

По мнению президента Владимира Путина, они способны серьезно укрепить ряды полиции.

«Одним из важнейших вариантов пополнения личного состава является привлечение на службу ветеранов специальной военной операции с их боевым опытом, психологической и физической закалкой»,

- цитирует президента издание. Путин попросил активнее вести подбор кандидатов на имеющиеся вакансии.

Также президент заявил, что принят ряд решений, касающихся комплектования МВД.