Первоклассники и подростки массово страдают ожирением

Серьезную проблему тучного детства озвучили в России. Диагноз ожирение имеет каждый третий российский подросток и каждый десятый первоклассник, пишет РИА Новости.

Проблема актуальна для всего мирового сообщества. Эксперты заявляют, что до 80% детей с ожирением, становясь взрослыми, останутся с проблемой лишнего веса, а также удвоят или утроят ее. Также к эндокринному заболеванию добавятся еще и другие.

Пухлые дети возрастом 5-7 лет рискуют столкнуться с ранней смертью. При этом детское ожирение – это обратимое состояние.

По словам руководителя Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава России Ольги Васюковой, если у ребенка есть избыточная масса тела ожирения в возрасте 7, 8, 9 лет, но если предпринимаются правильные действия, ребенок худеет, то, как правило, он не несет все последствия избыточной массы тела во взрослой жизни.