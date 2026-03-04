В большинстве районов Карелии ожидается небольшой снег 5 марта

В четверг, 5 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1,-3°С, днём 0,-2°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный снег, по южным районам мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°С, по северным районам -8, -13°С, днём -3,+2°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -9°С, днем -4°С.

В Кеми ночью -11°С, днем -5°С.

В Кондопоге ночью -8°С, днем -1°С.

В Медвежьегорске ночью -8°С, днем -3°С.

В Олонце ночью -9°С, днем 0°С.

В Пудоже ночью -7°С, днем 0°С.

В Сегеже ночью -10°С, днем -4°С.

В Сортавале ночью -8°С, днем +1°С.

В Суоярви ночью -8°С, днем -2°