Россиянку унесло в открытый океан в Индонезии

Российскую туристку унесло мощным течением в открытый океан в Индонезии, женщине не удалось выжить, сообщил Telegram-канал Shot.

В последний день своего отпуска в Азии 51-летняя жительница Москвы отлучилась от своих друзей, чтобы сделать фото с гуляющими лошадьми и поплавать. Когда она не вернулась, друзья забеспокоились.

По данным издания, женщину унесло течением, она начала тонуть и звала на помощь. Когда туристку вытащили на берег, она была без сознания. Ей провели сердечно-легочную реанимацию и позже госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти.

Москвичка любила путешествовать, работала экскурсоводом в столичных и подмосковных музеях более 15 лет.