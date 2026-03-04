Жители карельского села выступили против карьеров у жилых домов

Под Петрозаводске прошли публичные слушания о выделении участков под новые карьеры.

4 марта в прионежском селе Деревянное состоялись общественные слушания по поводу предоставления трех участков под создание карьеров. В мероприятии приняло участие несколько сотен граждан.

Когда слушания закончилось, граждане еще регистрировались, выстроившись в очередь к зданию местной администрации. Столь массовый наплыв населения вызван тем, что участки под карьеры расположены рядом с жилой зоной.

Представители Минприроды Карелии сообщили, что уже несколько раз отказывали заявителю в предоставлении участков, а теперь решили вдруг заручиться мнением граждан.

Естественно, люди единогласно проголосовали против. Интересно, что представители министерства отказались назвать, кто конкретно к ним обращался за выделением участков, сославшись на то, что в любом случае пришлось бы проводить аукцион.

Граждане расходились довольные. Ведь в последнее время их мнение не так часто совпадает с позицией чиновников.

