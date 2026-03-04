Россиянам напомнили о штрафах за оскорбления в Интернете

Штраф за оскорбления в сети Интернет (сообщения либо комментарии) может достигать 700 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгения Машарова.

Эксперт напомнил, что за оскорбительный пост или комментарий в соцсети наступает административная ответственность. Наказать нарушителя могут не только за оскорбительное сообщение в групповом чате или на общедоступной странице, но и в том случае, если оскорбление было нанесено в личной переписке.

Максимальный штраф за оскорбление в «личке» для физических лиц составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 30 до 50 тысяч, а для юридических – от 100 до 200 тысяч рублей.

В случае публичного оскорбления эти суммы увеличиваются и достигать 700 тысяч.