Глава Карелии анонсировал поэтапную модернизацию водоснабжения в Кеми

3 марта в Центре культуры и спорта в городе Кемь состоялась очередная встреча Главы региона Артура Парфенчикова с жителями республики в рамках проекта «Карелия открытая».

Центральной на мероприятии стала тема ЖКХ. Особенно острый вопрос для жителей Кемского округа – водоснабжение. Работы с 2021 года выполняют поэтапно. Проблемы, грозящие авариями с длительным отключением города от водоснабжения удалось решить. В первую очередь, провели ремонт насосной станции. В здании заменили окна, кровлю, утеплили стены, приобрели новое насосное оборудование, частотные преобразователи и другие необходимые для бесперебойного функционирования компоненты. В этом году задача муниципалитета – провести механическую очистку скорых фильтров с заменой кварцевого песка и щебня и восстановить систему отопления.

Ещё три года назад из 6 тысяч кубометров воды 3 тысячи мы теряли из-за повреждений на трубопроводе. После проведенных в последние годы ремонтов из 6 тысяч кубов, потери стали составлять лишь тысячу. В этом году обновим участок сетей в Рабочеоостровске – благодаря этому, думаю, снизим потери воды ещё существеннее,

– отметил Артур Парфенчиков.

Только в прошлом году 2,2 км сетей отремонтировали на улице Шоссе 1 мая. В 2026 году ещё более 2 км трубопровода заменят в поселке Рабочеоостровск.

Отдельно на встрече обсудили водоочистку. Цветность воды в Кемском округе из-за попадания гуминовых кислот немного выше нормативных показателей, но не критична.

Есть альтернатива забору воды из реки Кемь – скважины, которые мы пробурили в 2024 году. Пилотный проект поиска подземных источников водоснабжения реализовали на федеральные средства при поддержке Минстроя России и лично Ирека Файзуллина. Теперь муниципалитету вместе с профильными ведомствами необходимо определиться с механизмом забора – из реки или из подземных источников. По результатам можно будет приступить к разработке проектно-сметной документации для дальнейшей реализации проекта,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.