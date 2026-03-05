05 марта 2026, 07:58
Российских водителей предупредили о штрафах за грязные фары
За грязные фары автомобилисты рискуют получить штраф в 500 рублей
Фото: Shopify
Юрист Валентина Бачурина предупредила российских водителей о штрафе в 500 рублей за грязные фары. Слова специалиста приводит РИА Новости.
Как отметила эксперт, проблема грязных фар особенно актуальна в межсезонье и зимой, в частности, при обильных снегопадах. При этом степень загрязнения не имеет значения, поскольку нельзя управлять машиной, у которой есть условия для запрета эксплуатации. Поэтому при остановке инспектор имеет право выписать штраф автомобилисту.
