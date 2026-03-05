Поддержка жителей Карелии серьезно помогла олимпийской чемпионке

Олимпийскую чемпионку Евгению Медведеву после триумфального выступления в Турине ровно 20 лет назад после ее возвращения в Карелию принимал у себя Глава республики Сергей Катанандов. Наша землячка оставалась в Петрозаводске всего сутки, затем ей нужно было поехать в Москву, где состоялся прием победителей Олимпиады у Президента страны Владимира Путина.

В кабинете Главы Карелии бывали разные гости. Но волнение, с которым он встречал лыжницу Евгению Медведеву, было особым. Олимпийская чемпионка пришла в гости в сопровождении супруга и тренера Алексея Медведева. После вручения цветов и наград Сергей Катанандов рассказал, что следил за соревнованиями, болел, как все жители Карелии. Эмоции, когда Евгения дошла до финиша победительницей, сложно описать словами. Подарки были такими: звание Заслуженного работники физкультуры Карелии, почетный знак, диплом Лауреата года. Без сомнения один из самых памятных подарков – квартира в Петрозаводске. В ответ олимпийская пара привезла и подарили сувениры из Турина. Тяжелые олимпийские медали подержал в руках и Глава Карелии.

После радостной встречи гостей проводили в зал правительство, где журналисты ждали пресс-конференцию. Первый вопрос – «Что за традиция тренироваться у мужа?» вызвал улыбку. Заслуженный тренер РФ и РК Алексей Медведев скромно заметил: «Я не тяну одеяло на себя».

Они шли к этой медали вместе, а тренировалась Евгения перед Олимпиадой в Российской сборной. И она отметила, что ей на самом деле очень помогла поддержка жителей Карелии. Они оба чувствовали эту поддержку за тысячи километров. К своей победе Евгения шла долго. И добилась всего не благодаря, а вопреки. Фамилии Медведевой даже не было в справочнике Олимпийской сборной, так же, как и фамилии ее подруги – Натальи Барановой: «Ну нет нас в справочнике, но мы все равно докажем. Нам всю жизнь приходилось доказывать. Значит… на нас никто не рассчитывал, а мы на себя рассчитывали! Думаю, мы доказали это».

О своих планах Евгения говорила тогда сдержанно. Точно пообещала только одно – из спорта уходить пока не собирается. Ей предстояло готовиться к следующим соревнованиям. А пока у нее было время насладиться родными местами и родными людьми. Маленькой дочке Даше было чуть больше двух лет: «Вчера я спокойно уложила ее спать, она утром проснулась, а меня уже не было, и Леша рассказал, что она спросила – а где мама?» После официальных встреч супруги собирались ехать смотреть подаренную квартиру. Но журналисты еще долго не отпускали, всем хотелось рассмотреть медали.

Жители дома №5 на улице Ровио почти полгода пытались добиться от коммунальщиков, чтобы яму, полную фекалий, возле их дома ликвидировали. В этом доме проживала Эльза Адамовна Гаврилова показала место под окнами ее дома – в эту яму осенью провалились дети. Что же будет весной, сетовала пенсионерка, когда сойдет лед и яма станет гораздо больше? «Вот здесь живет женщина, сын которой провалился туда. Пришлось сапоги выбросить. И второй мальчик провалился. Они стесняются журналистам рассказать. Но здесь уже образовался глубокий котлован!» Телевидение не передает запахи, и иногда это очень кстати. А вот жителям дома приходилось дышать нечистотами, которые копились в яме, уже пять месяцев. В квартирах никто не рисковал открыть форточку или балконную дверь. Альбина Краснова заверила: «Ужасная вонь! Невозможно жить. Полы вздымаются, невозможно». Ей вторила соседка Зинаида Абрамова: «Чуть немного потеплеет, так вонь страшная поднимается».

Изредка к дому подъезжала Аварийка и откачивала воду. Но вода и нечистоты скапливались в яме и в подвале снова. Больше всего люди боялись, что не выдержит фундамент. Управдом Дмитрий Петкун сказал: «Как строитель могу сказать, что подмыв фундамента может повлечь за собой разрушение дома». Обитатели 9-этажки и хотели бы, чтобы им присвоили звание «До высокой культуры быта», но, видимо, запахи отпугивали комиссию по присвоению.

В ДК «Машиностроитель» прошла первая игра КВН сезона. Участвовать собрались не только знакомые петрозаводские команды, но и ребята из Кеми, Сортавалы и даже Мурманска. Должны были приехать питерские квн-щики из Балтийского института, но в последний момент у них что-то не заладилось. Жаль! Было весело.

Открытая республиканская Лига КВН – это совершенно новая система состязаний. Ее главным призом был Кубок Карелии. И биться за него могли не только команды из республики, но и заезжие гости – люди с шутками, которых петрозаводчане еще не слышали. «Наша Лига будет ориентирована на качественный, добротный КВН, который будет нравиться зрителю, и зритель будет ходить на игры», – заверил Павел Сандберг, главный редактор открытой республиканской Лиги КВН.

В Лиге участвовали 11 команд. Фаворитами игры тогда назвали «13-й факультет», действующего чемпиона республики и мурманчан «Дежавю». Гости приехали незадолго до начала, но успели побывать даже в радиоэфире. Для них выступление усложнилось долгой дорогой, спортивной травмой капитана. Но это не помешало им «порвать зал» и занять первое место.

