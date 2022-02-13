Карельская лыжница Евгения Медведева болела за россиян и пила таблетки

Чемпионка XX зимних Олимпийских игр в женской эстафете 4х5 км в Турине Евгения Медведева эмоционально отреагировала на выступление россиян в Пекине. Сегодня утром Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов принесли России золотую медаль в эстафете.

«Зверская гонка была, волнительная, валидольная! Я даже таблетки от давления пила. Муж говорит: «Не переживай так сильно»,

- сказала она «Матч ТВ».

По мнению жительницы Карелии, лыжники прекрасно отработали этапы, а глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе приняла мудрое решение по составу на эстафетную гонку.

«Как же это здорово. Молодцы ребята! - похвалила лыжников Медведева, отметив, что спортсмены отработали с первых метров. - Мужики с большой буквы!».

По мнению Медведевой, Большунов еще сможет показать свой талант в классической спринтерской эстафете и 50 км. (фото ptzgovorit.ru)