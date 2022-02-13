В Сети появилась еще одна запись Чепика и Голубева о будущем Кургана

В соцсети опубликована еще одна запись разговора карельского премьер-министра Александра Чепика и министра спорта и образования региона Романа Голубева о будущем Кургана, где власти намереваются создать кластер зимних видов спорта.

Запись, появившаяся в группе «Подслушано в Птз» практически один в один повторяет ту, что была опубликована в спортивном паблике, находящемся в ведении министерства.

Однако есть расхождения. Судя по количеству закадрового шума, ветра и некоторым обрывкам фраз, появившееся видео еще не было так сильно отредактировано и «обрезано», как другая его версия.

В записи разговора из «Подслушано» Чепик и Голубев также беседуют о проектно-сметной документации, рабочей группы, затратах на инфраструктуру. Чепик высказывает мнение относительно сноса деревьев.

«…большие сейчас дискуссии идут и население будоражится по поводу сноса деревьев. Спорт же должен быть все равно в лесу. Может быть сделаем в первую очередь для людей, для детей, которые живут в этом городе, для наших земляков<…>». Затем политик, как и в первом откорректированном варианте видео предлагает убрать пока тему биатлона на второй план, заняться реконструкцией существующих трасс.

Чепик произносит, что ему бы хотелось, чтобы ни одно дерево не пострадало. А далее делится своими переживаниями и тем, что ему лично не нравится.

«Я очень тоже сильно переживаю, потому что с одной стороны мне не очень приятно заниматься спортом, когда у нас фактически пикниковая зона, когда у нас сжигаются газоны, сжигаются мхи, сжигаются корни деревьев, деревья падают потом. Это безобразие вот с этими…с превращением Кургана в такую прогулочную зону. Надо постепенно приводить в какой-то порядок. Потому что все-таки это парковая зона, зона для спорта, для того, чтобы дети занимались здесь».

На этом видеозапись обрывается. Продолжился ли разговор после – остается лишь предполагать.

Отметим, что горожане ранее высказывали опасения из-за того, что с появлением кластера, им закроют вход на Курган, территория окажется недоступна для прогулок и отдыха. Тем более что кластер из соображений безопасности огородят забором, за которым окажется и береговая зона вдоль Лососинки, где люди если и не жгут костры, то любят загорать и купаться. Власти обещали, что калитки в заборе будут открыты в дни, когда на Кургане не будут проводить соревнования, а также обещали учесть натоптанные горожанами тропы при создании карты ограждений.