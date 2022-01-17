Огонь по деревьям. Лес возле “Кургана” отдадут под биатлон

Текст: Георгий Чентемиров

— Здесь можно пройти? — нерешительно спрашивает молодой человек, подходя к группе людей.

— Пока да! — со смехом отвечает активистка Анастасия Неровная. Смех невеселый, потому что ходить по популярному у горожан лесу скоро действительно будет нельзя. Собственно, и леса почти не останется.

Неровная и еще около десятка жителей Петрозаводска пришли в понедельник к Курганскому мосту, чтобы своими глазами посмотреть на лес, планируемый к уничтожению ради спортивных сооружений. Речь идет о месте, где территория спортивного комплекса “Курган” примыкает к Зеленой тропе. Их соединяет мост, который может стать входной зоной в кластер зимних видов спорта.

Кластер расположится фактически на берегу Лососинки. Он будет включать биатлонное стрельбище, стадион, трассы, штрафной круг, трибуны на полторы тысячи мест. Нужна будет и входная зона, подъезд, пропускной пункт, парковка… В общей сложности спортивный комплекс займет два гектара. Разумеется, для этого придется вырубить часть зеленой зоны, которую сегодня горожане активно используют для отдыха.

Горожане пытались понять, зачем, вообще, строить этот кластер и, соответственно, ради него уничтожать зону отдыха. Отвечать пришлось руководителю Федерации биатлона Карелии Станиславу Шурову.

— Особой вырубки никакой нет, — начал было Шуров, но общественники развернули карту и прямо на местности показали, где конкретно расположатся спортивные сооружения. Пришлось согласиться, что вырубки все же не избежать. Тогда специалист попытался доказать, что она необходима.

— Вы поймите, что лыжные гонки и биатлон — это базовые, олимпийские виды спорта, которые нужно развивать! Иначе будем топтаться на месте! У нас неправильное стрельбище, и я не могу провести ни одно серьезное соревнование!

Биатлонное стрельбище на “Кургане” появилось 12 лет назад. То, что оно было сделано с нарушениями, факт давно известный. Стрелковых коридоров меньше нужного, и они слишком узкие. Журналист портала “Петрозаводск говорит” спросил, что мешает исправить стрельбище, приведя его в соответствие с правилами, и спокойно проводить соревнования.

— На этот счет была даже проектно-сметная документация сделана. Мы хотели левую стенку стрельбища сдвинуть на 19 метров, тогда мы добавили бы недостающие установки…

— Так в чем проблема? Это же гораздо дешевле, чем строить новый кластер? — спросил журналист.

"А этот вопрос уже не ко мне. Тут, наверное, вопрос повыше, — ответил Шуров. — Вы поймите, я маленький винтик, я только занимаюсь биатлоном".

“Винтик” побольше на встрече тоже присутствовал, но разговорить его не получилось. Первый замминистра образования и спорта Антон Чивин заявил, что говорить на встрече с общественниками ничего не будет, а пришел только посмотреть и послушать.

— Я ответ знаю, но отвечу на заседании рабочей группы, — отрезал Чивин.

Может, поискать для кластера вовсе другое место? Шуров сам напомнил о том, что раньше, много лет назад, биатлонисты использовали стрельбище на Сулажгоре. Сейчас тот объект уничтожен. “Там ничего нет”, — сказал председатель Федерации. Общественники предложили подумать над его восстановлением, но Шуров уверен, что это невозможно.

— Это огроменные деньги. Никто за это не возьмется, — сказал специалист. Впрочем, он не знает, оценивал ли кто-нибудь стоимость этих работ.

Шуров признал, что сейчас на “Кургане” есть инфраструктура для занятий биатлоном и проведения соревнований. Получается, организовать серьезный турнир мешает только стрельбище, которому не хватает 19 метров ширины.

Лес вдоль реки не только вырубят; то, что останется, еще и закроют для посторонних. Биатлон предполагает стрельбу, а это значит, что на время проведения соревнований и даже тренировок путь на объект будет закрыт. Между тем мимо участников встречи ежеминутно прокатывались лыжники, проходили гуляющие горожане. А ведь разговор состоялся в середине рабочего дня. В выходные народу здесь еще больше.

Общественники спросили, сколько в Петрозаводске биатлонистов. Оказалось, 350 человек — и взрослых, и детей. Активистка Дарья Каликина возмутилась, что ради этих людей фактически уничтожают популярное место отдыха.

— Люди хотят дышать свежим воздухом в центре города. Вопрос целесообразности: всю эту территорию отдавать ради 350 спортсменов! — считает Анастасия Неровная.

— Я горожанин, я не спортсмен. И я хочу здесь гулять, — возмущалась Каликина.

— Вы не хотите, чтобы у нас был хороший комплекс? — задавал риторический вопрос председатель федерации биатлона.

Диалог выходил не слишком конструктивным. Станислав Шуров — профессионал, болеющий за развитие своего вида спорта. Лес его, кажется, не слишком волнует. Против него стояли общественники, которым, наоборот, неинтересен биатлон, но которые хотят иметь в городе места для прогулок и активного отдыха. Примирить две позиции должны органы власти — это их работа и задача. Но этот этап в Карелии, как обычно, проскочили. Проектирование кластера уже ведется, а значит, лес возле “Кургана” фактически обречен.