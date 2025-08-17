Молодые пограничники приняли воинскую присягу в Сортавале

17 августа в Сортавале состоялась церемония приведения к воинской присяге. На верность Отчизне и её народу присягнули молодые пограничники, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков напутствовал новобранцев и поздравил их с началом несения службы.

«Это одно из важнейших событий в жизни мужчины. Присягают один раз – нашей великой Родине, родному дому, своей семье и близким. С сегодняшнего дня вы – защитники нашей земли, священных рубежей России. Пограничные войска – это хорошая школа. Впереди ответственная и нелегкая служба, дружба и чувство плеча товарища, которые вы пронесёте через всю жизнь, как и гордость носить зелёную фуражку. Желаю вам достойной службы! В добрый путь!»

- сказал Парфенчиков.

Поддержать молодых пограничников пришли их родные. Военнослужащие по призыву будут проходить службу в подразделениях пограничного управления по Карелии.