Пенсионер из Ведлозера пожаловался на криво установленный столб

Текст, фото: Алина Гапеева

Восьмидесятишестилетний ветеран труда Вячеслав Иванович Егоров показывает на столб электропередачи возле своего дома в селе Ведлозеро и поясняет:

«Угол наклона столба составляет 15-20 градусов, провисшие электрические провода при ветреной погоде задевают друг друга и искрят. В любой момент может вспыхнуть пожар».



Проблема с этим столбом линии электропередачи возникла года полтора назад. Именно тогда работники Карельского филиала публичного акционерного общества «Россети Северо-Запада» заменили старый столб на новый. Радоваться бы, да работу свою они выполнили, на его взгляд, плохо: сразу стали заметны некоторые недочеты — опора накренилась, провода провисли. Поначалу он не волновался: кривовато столб стоит, но свое дело справляет. Но через некоторое время из-за сильного ветра перехлестнуло провода, случилось замыкание. Фейерверк искр здорово напугал тогда ведлозерца. Следствием скачка напряжения стала пробитая пробка в счетчике. Надо бы поправить столб…

Вообще-то Вячеслава Ивановича Егорова в Ведлозере знают как лодочных дел мастера и опытного строителя. Что и говорить, он построил около двух десятков маломерных судов — прочных и надежных. Делал их в соответствии со старинными традициями, которые передавались карелами из поколения в поколение. К слову сказать, дом, в котором живет пенсионер, также срублен им самим.

Мастерски владеть топором мужчина научился сызмальства. Впрочем, детства у него как такового и не было – его забрала война. В молодости Вячеслав Иванович шоферил, работал учителем физкультуры, слыл среди спортсменов успешным лыжником. Но в 86 лет силы и здоровье не те.

«Жизнь мою легкой не назовешь. Жена умерла, дети живут на Украине. Я их лет десять не видел. Ни я к ним не могу попасть, ни их ко мне не пускают. На зиму уезжаю в дом-интернат для ветеранов, а летом — в Ведлозере. Так и живу в одиночестве. Плохо одному»,

— разоткровенничался Вячеслав Иванович.

В общем, проблемы ему приходится решать без поддержки близких, так что ничего удивительного, что искать помощь он отправился в местную администрацию. Его выслушали и дали ответ на бумаге.

«На ваше обращение администрация Ведлозерского сельского поселения сообщает, что в августе был осуществлен выезд сотрудников ПО ЮКЭС Карельский филиал ПАО «Россети Северо-Запада», по представленной ими информации натяжение проводов, идущих к вашему дому, находится в норме»,

— сообщил в документе ветерану глава местной администрации Георгий Чугай.

Не помогли и надзорные органы. Обращение в прокуратуру Республики Карелия о неудовлетворительном техническом состоянии воздушной линии, обеспечивающей электроснабжение дома, также оказалось безрезультатным.

«Прокуратура Пряжинского района с участием специалиста Северо-Западного управления Ростехнадзора провела обследование указанной линии. По его результатам фактов нарушения габарита провиса проводов в пролетах опор, а также превышения допустимого наклона обозначенной вами опоры этой линии не выявлено»,

— ответил начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Павел Викторович Иващенко.

«Я плотник, отлично вижу, что столб кривой – он вправо ушел, если смотреть со стороны дома. И провода не натянуты», — уверен мужчина.

В данной ситуации Вячеслав Иванович больше верит своим глазам, а не бумагам, потому что документы кажутся слишком подозрительными и противоречащими реальности.

Специалисты-электрики и различные проверяющие должны знать, что согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), максимальное отклонение деревянного столба для электропередачи от вертикальной оси вдоль и поперек линии (отношение отклонения верха к высоте) составляет 1:100 то есть верх опоры высотой 3 метра может отклоняться от вертикали не более чем на 3 сантиметра.

Теперь пожилой мужчина постоянно думает о том, как защитить свое жилище от возможных неприятностей. С беспокойством поглядывает на кривой столб и провисшие провода. Видимо, ему в очередной раз придется решать проблему в одиночку: купить с пенсии СИП (самонесущий изолированный провод) и оплатить работы по замене электролинии, ведь это только он думает о безопасности своего дома, остальные задумаются об этом только после того, как, не дай бог, случится ЧП. Не даром до сих пор в ходу поговорка: «Пока гром не грянет, поп не перекрестится». © «Петрозаводск говорит»