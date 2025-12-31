31 декабря 2025, 15:53
Опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина
Президент обратился к россиянам перед Новым годом
Фото: кадр из новогоднего обращения
В сети появилось новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Президент уже поздравил с Новым годом жителей Камчатки и Чукотки, встретивших праздник.
В поздравлении российский лидер пожелал гражданам здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, а также вдохновляющей любви.
Путин отдельно выделил участников специальной военной операции на Украине. Он отметил, что страна верит в них и в победу.
Напомним, в России уже наступил 2026 год.