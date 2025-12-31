Спикер Заксобрания выступил с новогодним видеообращением

Спикер карельского парламента в своем видеообращении отметил, что уходящий год, ознаменованный 80-летием Великой Победы, напомнил о ценности мира и несокрушимой силе единства. 2025-й передает эстафету следующему году, объявленному Президентом России Годом единства народов.

«Когда мы вместе, мы можем преодолеть любые сложности и открыть новые возможности для развития. И я хочу поблагодарить всех жителей Карелии, которые своим трудом меняют наш северный край, делают его лучше», – сказал Элиссан Шандалович.

По словам спикера парламента Карелии, сегодня мысли людей с теми, кто защищает Родину в зоне СВО. Их ждут с Победой, помогают и поддерживают во всем.

«В наступающем году мы вместе продолжим развитие республики и всей нашей великой Отчизны. Уверен, мы справимся с любыми задачами, если каждый на своем месте будет трудиться добросовестно, внося вклад в нашу общую цель – благополучие родной страны и в приближение Победы!» – подчеркнул руководитель Законодательного Собрания.

Парламентарий также отметил, что мы живем в быстро меняющемся мире, в эпоху перемен, важных исторических событий, когда особенно дорогими становятся для людей вечные ценности, и пожелал душевного тепла, любви, крепкого здоровья, поддержки близких.

«Пусть новый 2026 год будет богат на добрые события, а в каждом доме царят мир и гармония!» – обратился к жителям республики Элиссан Шандалович.