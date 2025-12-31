На Лососинке установили беседки и атмосферное освещение

К Новому году строители навели красоту на набережной Лососинки в Петрозаводске в створе Набережной Гюллинга.

Здесь проложены новые дорожки, установлены фонари, смонтированы симпатичные беседки-шайбы и выполнено атмосферное освещение. Получилось красиво и необычно. А с выпавшим снегом здесь стало совсем празднично и нарядно.

Работы продолжаются. Летом здесь будет приятно гулять и отдыхать.