31 декабря 2025, 17:30
На Лососинке установили беседки и атмосферное освещение
Продолжается реконструкция парка и набережной
Фото: Птз Говорит
К Новому году строители навели красоту на набережной Лососинки в Петрозаводске в створе Набережной Гюллинга.
Здесь проложены новые дорожки, установлены фонари, смонтированы симпатичные беседки-шайбы и выполнено атмосферное освещение. Получилось красиво и необычно. А с выпавшим снегом здесь стало совсем празднично и нарядно.
Работы продолжаются. Летом здесь будет приятно гулять и отдыхать.