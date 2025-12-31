В полиции Карелии рассказали о графике работы в праздники

В МВД рассказали о графике работы в новогодние праздники.

По данным ведомства, в Карелии в нерабочие праздничные и выходные дни 31 декабря 2025 года и 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 января 2026 года прием граждан в УВМ МВД не осуществляется за исключением приема по вопросам оформления заграничных паспортов. Они будут проводиться 5 и 8 января с 10:00 до 12:00. В эти дни осуществляется прием по оформлению заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации (кабинет № 218).

