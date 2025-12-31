Новогоднее приключение обернулось головной болью для нашей землячки

В полицию Костомукши обратилась 72-летняя женщина. Она рассказала о том, что стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшей, полгода назад она познакомилась в Интернете с неким мужчиной. Под Новый год он решил приехать к своей возлюбленной. Но внезапно выяснилось, что моряк из Норвегии находится в море. Чтобы вернуть его на землю, требовалось перевести 82 тысячи рублей, что наша землячка и сделала. Затем у нее попросили еще денег, якобы за то, что ее избранник уйдет в отпуск. Пенсионерка оформила в банке кредит на 200 тысяч рублей и попыталась перевести эти деньги, но ее транзакция была заблокирована. Тогда ее друг начал сильно возмущаться и ругать женщину, что ее насторожило. Она поняла, что ее обманывают.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

