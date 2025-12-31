31 декабря 2025, 09:16
Пожар из-за гирлянды вспыхнул в Карелии
В деревне Нижние Виданы пожарные работали перед Новым годом
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Во вторник в 17:16 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Нижние Виданы. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.
По данным источника, на место были направлены специалисты из Чалны. Выяснилось, что горит хозпостройка. Пожар был оперативно ликвидирован.
По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность в гирлянде. Обстоятельства устанавливаются.
