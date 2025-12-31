Пожар из-за гирлянды вспыхнул в Карелии

Во вторник в 17:16 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Нижние Виданы. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

По данным источника, на место были направлены специалисты из Чалны. Выяснилось, что горит хозпостройка. Пожар был оперативно ликвидирован.

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность в гирлянде. Обстоятельства устанавливаются.

