Плюс в вашу карму. Как заставить деньги работать на вас
Первый месяц года богат праздниками и выходными, поэтому легко «потеряться» не только в днях недели, но и в своих сбережениях. Лунный денежный календарь на январь 2026 года укажет наиболее благоприятные дни для улучшения своего финансового положения. Вы всегда будете в курсе событий, когда можно будет совершать определенные финансовые операции, а когда нельзя.
Благоприятные дни для финансовых операций
Давать в долг: 9, 25, 27, 30 января.
Не давать в долг: 2, 6, 10, 12, 19, 29 января.
Брать в долг: 6, 8, 12, 14, 15 января.
Не брать взаймы: 2, 6, 19, 23 января.
Возвращать долги: 8, 12, 13, 21, 27 января.
Опасаться необдуманных трат: 1, 11, 18 января.
Пересчитывать деньги: 7, 23, 28 января.
Покупать кошелек: 4, 5, 7, 14, 26 января.
Покупать подарки: 9, 21, 23 января.
Делать крупные покупки: 5, 9, 15, 27, 30 января.
Первая декда
1 января — избегайте спонтанных покупок, особенно гаджетов и ненужных мелочей. Не давайте денег в долг под влиянием эмоциональных речей. Это день иллюзий и соблазнов
2 января — полный финансовый мораторий. Не совершайте покупок, не подписывайте договоры, не давайте и не берите в долг
3 января — не делайте крупных покупок, особенно связанных с недвижимостью, домом, предметами роскоши. Отложите деньги на будущие семейные нужды.
4 января — хорошее время для анализа прошлых ошибок. До 17 часов не начинайте новых дел.
5 января — благоприятный день для покупки ювелирных изделий, дорогой одежды, предметов роскоши. Ваша уверенность притягивает денежные возможности.
6 января — не верьте скидкам и «уникальным предложениям». Не берите кредиты, не давайте в долг.
7 января — прекрасный день для подсчета доходов и расходов, составления бюджета,
8 января — отличный день для погашения долгов и кредитов.
9 января — можно покупать предметы искусства, дизайнерские вещи, тратить деньги на самообразование. Новый кошелек поможет разумно тратить деньги.
10 января — не вкладывайте деньги, не давайте в долг. Можно заниматься планированием и анализом.
Вторая декада
11 января — будьте осмотрительны, не играйте в азартные игры, не вкладывайтесь в сомнительные проекты с высокими рисками.
12 января — можно отдавать долги, закрывать кредиты, но не давайте деньги в долг, особенно под давлением.
13 января — идеальный день для возврата долгов, получения кредита (если уверены в силах), инвестиций в высокодоходные активы.
14 января — смелые, но продуманные финансовые шаги приносят успех. Можно брать деньги в долг на образование или расширение бизнеса.
15 января — не стоит совершать спонтанных покупок, особенно дорогих, займитесь благотворительностью — плюс в вашу карму.
16 января — доделайте текущие финансовые дела. Не начинайте ничего нового.
17 января — самый сложный лунный день месяца. Любая денежная активность может обернуться проблемами.
18 января — весь день до вечера — никакой активности. После 23.00 можно загадывать финансовые желания, строить планы на месяц, намечать цели.
19 января — благоприятный день для поиска новых источников дохода. Можно покупать гаджеты, программное обеспечение.
20 января — это время активного действия. Реализуйте свои идеи.
Третья декада
21 января — покупайте подарки, предметы для релаксации, украшения дома.
22 января — отдавайте долги (это принесет облегчение), но не давайте в долг, не подписывайте финансовые документы без тщательной проверки.
23 января — не торопитесь с покупками, подумайте, а оно вам надо? Лучше пересчитайте свои деньги. Кредиты и финансовые обязательства лучше не брать. Они приведут к дополнительным расходам.
24 января — можно покупать спортивные товары, технику. Хорошо брать быстрые займы, если вы уверены в скором возврате. Деньги любят смелых, но не безрассудных.
25 января — полное табу на денежные операции до 21.00. Не покупайте, не продавайте, не подписывайте.
26 января — лучший день месяца для любых финансовых операций. Покупайте недвижимость, землю, автомобили, драгоценности. Открывайте вклады, делайте долгосрочные инвестиции. Берите и давайте в долг (с распиской). И купите кошелек-кардхолдер (он станет вашим денежным талисманом).
27 января — можно совершать крупные покупки, давать деньги и возвращать долги.
28 января — благоприятный день для сделок с недвижимостью, которая будет сдаваться в аренду, для покупки гаджетов, книг.
29 января — не доверяйте сомнительным финансовым советам, не берите кредиты на непроверенные цели, не возвращайте долги.
30 января — благоприятный день для покупки недвижимости, участков, товаров для дома. Можно открывать накопительные счета, делать запасы.
31 января — займитесь планированием семейного бюджета. Не давайте в долг родственникам, если не уверены, что это не испортит отношения.