Плюс в вашу карму. Как заставить деньги работать на вас

Первый месяц года богат праздниками и выходными, поэтому легко «потеряться» не только в днях недели, но и в своих сбережениях. Лунный денежный календарь на январь 2026 года укажет наиболее благоприятные дни для улучшения своего финансового положения. Вы всегда будете в курсе событий, когда можно будет совершать определенные финансовые операции, а когда нельзя.

Благоприятные дни для финансовых операций

Давать в долг: 9, 25, 27, 30 января.

Не давать в долг: 2, 6, 10, 12, 19, 29 января.

Брать в долг: 6, 8, 12, 14, 15 января.

Не брать взаймы: 2, 6, 19, 23 января.

Возвращать долги: 8, 12, 13, 21, 27 января.

Опасаться необдуманных трат: 1, 11, 18 января.

Пересчитывать деньги: 7, 23, 28 января.

Покупать кошелек: 4, 5, 7, 14, 26 января.

Покупать подарки: 9, 21, 23 января.

Делать крупные покупки: 5, 9, 15, 27, 30 января.

Первая декда

1 января — избегайте спонтанных покупок, особенно гаджетов и ненужных мелочей. Не давайте денег в долг под влиянием эмоциональных речей. Это день иллюзий и соблазнов

2 января — полный финансовый мораторий. Не совершайте покупок, не подписывайте договоры, не давайте и не берите в долг

3 января — не делайте крупных покупок, особенно связанных с недвижимостью, домом, предметами роскоши. Отложите деньги на будущие семейные нужды.

4 января — хорошее время для анализа прошлых ошибок. До 17 часов не начинайте новых дел.

5 января — благоприятный день для покупки ювелирных изделий, дорогой одежды, предметов роскоши. Ваша уверенность притягивает денежные возможности.

6 января — не верьте скидкам и «уникальным предложениям». Не берите кредиты, не давайте в долг.

7 января — прекрасный день для подсчета доходов и расходов, составления бюджета,

8 января — отличный день для погашения долгов и кредитов.

9 января — можно покупать предметы искусства, дизайнерские вещи, тратить деньги на самообразование. Новый кошелек поможет разумно тратить деньги.

10 января — не вкладывайте деньги, не давайте в долг. Можно заниматься планированием и анализом.



Вторая декада

11 января — будьте осмотрительны, не играйте в азартные игры, не вкладывайтесь в сомнительные проекты с высокими рисками.

12 января — можно отдавать долги, закрывать кредиты, но не давайте деньги в долг, особенно под давлением.

13 января — идеальный день для возврата долгов, получения кредита (если уверены в силах), инвестиций в высокодоходные активы.

14 января — смелые, но продуманные финансовые шаги приносят успех. Можно брать деньги в долг на образование или расширение бизнеса.

15 января — не стоит совершать спонтанных покупок, особенно дорогих, займитесь благотворительностью — плюс в вашу карму.

16 января — доделайте текущие финансовые дела. Не начинайте ничего нового.

17 января — самый сложный лунный день месяца. Любая денежная активность может обернуться проблемами.

18 января — весь день до вечера — никакой активности. После 23.00 можно загадывать финансовые желания, строить планы на месяц, намечать цели.

19 января — благоприятный день для поиска новых источников дохода. Можно покупать гаджеты, программное обеспечение.

20 января — это время активного действия. Реализуйте свои идеи.

Третья декада

21 января — покупайте подарки, предметы для релаксации, украшения дома.

22 января — отдавайте долги (это принесет облегчение), но не давайте в долг, не подписывайте финансовые документы без тщательной проверки.

23 января — не торопитесь с покупками, подумайте, а оно вам надо? Лучше пересчитайте свои деньги. Кредиты и финансовые обязательства лучше не брать. Они приведут к дополнительным расходам.

24 января — можно покупать спортивные товары, технику. Хорошо брать быстрые займы, если вы уверены в скором возврате. Деньги любят смелых, но не безрассудных.

25 января — полное табу на денежные операции до 21.00. Не покупайте, не продавайте, не подписывайте.

26 января — лучший день месяца для любых финансовых операций. Покупайте недвижимость, землю, автомобили, драгоценности. Открывайте вклады, делайте долгосрочные инвестиции. Берите и давайте в долг (с распиской). И купите кошелек-кардхолдер (он станет вашим денежным талисманом).

27 января — можно совершать крупные покупки, давать деньги и возвращать долги.

28 января — благоприятный день для сделок с недвижимостью, которая будет сдаваться в аренду, для покупки гаджетов, книг.

29 января — не доверяйте сомнительным финансовым советам, не берите кредиты на непроверенные цели, не возвращайте долги.

30 января — благоприятный день для покупки недвижимости, участков, товаров для дома. Можно открывать накопительные счета, делать запасы.

31 января — займитесь планированием семейного бюджета. Не давайте в долг родственникам, если не уверены, что это не испортит отношения.