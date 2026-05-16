Электричеством не пользуетесь, но платить обязаны

Текст, фото: Алина Гапеева

Потребители энергии сталкиваются с парадоксальной ситуацией: даже если квартира пустует годами, счета за электроэнергию продолжают приходить. Ирина Богданова, выражает крайнее возмущение действиями компании «ТНС энерго Карелия». По ее словам, организация не контролирует реальное потребление электроэнергии жильцами, выставляя счета, которые Ирина называет «платой за воздух».

Ситуация разворачивается в поселке Пряжа, на улице М. Горького, дом 11. Этот старый деревянный дом, построенный в 1960 году, с печным отоплением и централизованным электроснабжением, признан аварийным. Из четырех квартир лишь в двух проживают люди. В доме установлены как индивидуальные, так и общедомовой приборы учета. Примечательно, что общий «умный счетчик» с интеллектуальной системой учета автоматически передает данные о расходе электроэнергии напрямую в ресурсоснабжающую организацию. В квартире № 1 прописан сын Ирины Богдановой, но сам там не проживает. Квартира пустует 15 лет.

Несмотря на то, что семья на протяжении нескольких лет исправно передавала показания счетчика, прилагая фотографии, подтверждающие отсутствие потребления (показания не менялись), компания «ТНС энерго Карелия» прислала квитанции на оплату электроэнергии.

«ТНС периодически выставляет счета на оплату электричества. Например, в феврале этого года в нем значились 281, 05 рубля. Получается, что мы обязаны платить за воздух»,

— возмущается Ирина.

Женщина упомянула, что ранее, в 2024 году, пришел счет примерно на 500 рублей, что вызвало у нее вопросы. В службе поддержки объяснили, что некоторые соседи не передают показания своих счетчиков, и разницу между общедомовым счетчиком и суммой индивидуальных показаний распределяют между всеми квартирами. При этом факт того, что счетчик в квартире №1 не крутится, никого не волнует: «Странная арифметика получается...»,— удивляется она.

Хитрая математика

Тогда жильцы дома в Пряже начали следить за тем, чтобы все соседи передавали данные вовремя. Однако даже после того, как остальные жильцы предоставили свои показания, перерасчет так и не был сделан. Пытаясь добиться отмены предыдущего счета, Богдановы получили обратный эффект: вместе с пеней им пришлось заплатить около 3000 рублей. Рассчитались с энергетиками, пока сумма не выросла до потолка...

Ирина взяла в ТНС справку с подписью и печатью руководства о том, что на 21.08.2025 года потребитель задолженности не имеет. Как выяснилось позже, этот документ тоже никого не вдохновил и не повлиял на ситуацию. Вместо этого через некоторое время владельцу квартиры прилетел вышеназванный счет на сумму 281, 05 рубля. Разговоры «со стеной» не привели ни к каким результатам, потому что умная система «лучше знает». Деньги за непотребляемую энергию они также вынуждены были заплатить.

Жильцы дома № 11 по улице Горького опасаются, что «электрическая чехарда» со счетами может продолжаться бесконечно...

«Почему мы должны платить за электричество, которым не пользовались? Откуда взялась эта сумма? Похоже, она начислена с потолка. Это похоже на мошенничество, и стоит обратиться в прокуратуру»,

– возмущенно комментирует ситуацию Ирина Богданова.

Что говорит закон?

Пряжинская районная прокуратура рассмотрела обращение по вопросу начисления платы за коммунальные услуги и установила, что АО «ТНС энерго Карелия» осуществляет поставку электрической энергии гражданам на основании заключенного по закону договора энергоснабжения. Об этом говорится в пункте 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 .

«В силу положений п. 44 Правил № 354 при наличии коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, рассчитывается и распределяется в соответствии с формулами 10 и 12 приложения № 2 к Правилам № 354 исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии за минусом объемов электроэнергии, потребленной в жилых помещениях»,

—пояснил в письме прокурор района К.С. Лебединский.

Представитель ТНС «Энерго Карелия» по телефону горячей линии очень понятно и простыми словами рассказал, как рассчитывается плата за электроэнергию в многоквартирных домах. Для этого существует формула расчетов. Каждый жилец передает показания своего счетчика. Затем общая сумма по всем квартирам сравнивается с показаниями общедомового счетчика (это тот самый «умный счетчик», который фиксирует все потребление дома). Если кто-то из жильцов забыл передать свои показания, то образовавшаяся разница делится между всеми. Так что, хочешь – не хочешь, а платить обязан.

«Чтобы обезопасить себя от «электрической» кабалы и не платить «за того дядю» жильцам дома рекомендуется раз в месяц делать поквартирный обход. Это что-то вроде общедомовой проверки. Или вызывайте проверяющих из «КарелЭнерго», — ответила девушка по телефону горячей линии.

Так что, как ни крути, в многоквартирном доме в Пряже производится в соответствии с вышеуказанными формулами, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета электроэнергии. Это положение закреплено в законе.

Уравниловка

Как показывает опыт, немало жителей Карелии вынуждены оплачивать «чужую» электроэнергию. Это вызывает недовольство и ставит в тупик добросовестных плательщиков. Ситуация разрешается гораздо проще, если соседи находятся в хороших отношениях и действуют честно. Яркий пример – двухквартирный дом на улице Центральной в Крошнозере. Когда возникла подобная проблема, жильцы обеих квартир оперативно урегулировали вопрос с оплатой счетов за электроэнергию. Под одной крышей, с общим счетчиком на две квартиры, царит мир и лад.

В поселке Крошнозеро в пятиквартирном доме № 29 по улице Магистральной сложилась иная ситуация. Здание, признанное аварийным еще в 2017 году, из-за своей ветхости стало непригодным для жизни, что вынудило большинство жильцов покинуть свои квартиры. Однако одна из квартир до сих пор остается заселенной.

Несмотря на очевидную ветхость дома, энергетики установили на него общедомовой прибор учета электроэнергии. Это вызвало недоумение у одной из жительниц. Ее пожилые родители, которые уже не проживают в доме и даже отключили подачу электричества в свою квартиру, получили счет на оплату электроэнергии за прошлый месяц, превышающий пять тысяч рублей.

Женщина намерена помочь родителям разобраться в этом вопросе и выяснить, законно ли было устанавливать общедомовой счетчик в доме, признанном аварийным, где заселена одна квартира. Семья уже обратилась с заявлением в прокуратуру и ожидает ответа.

Идея с приборами учета, которые должны показывать точное потребление тепла, воды и электричества, на взгляд очень разумна. Однако на практике это часто оборачивается против потребителей. Вместо того чтобы быть помощниками, они становятся ловушкой для тех, кто исправно платит. Теперь добросовестные потребители вынуждены оплачивать не только свои расходы, но и покрывать долги «за того дядю». И при этом за качество этих услуг, с частыми отключениями никто не спрашивает.

Конечно, ресурсоснабжающие компании должны получать плату за предоставленные ресурсы, но бывают в многоквартирных домах жильцы, которые не платят или не в состоянии платить за потребленную энергию, и тогда вместо того чтобы требовать с них деньги, судиться, обрезать провода и т.д., проще повесить общедомовой прибор, и распределить долг между остальными прописанными и даже не живущими в доме. Удобно, и все по закону.