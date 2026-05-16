16 мая 2026, 11:11
В Карелии погибли более 60 тысяч высаженных сеянцев
Более 30 гектаров земли в Пряжинском районе остались «голыми»
Лысое место вместо маленького леса можно наблюдать в Крошнозерском лесничестве. В прошлом году люди высадили 67 тысяч сеянцев, но они погибли. Об этом рассказали в паблике Пряжинского центрального лесничества.
Из всех высаженных маленьких деревцев выжили только одна елочка. Переживет ли она этого год – покажет время.
В лесничестве предположили, что сеянцы не пережили прошлогоднюю жару.
«Большинство сеянцев к осени ушли из этой гонки за свое место под солнцем. 33,6 гектаров остались почти без хвойных питомцев»,
- написали в сообществе.
На пустыре в этом году снова попробуют посадить новый лес.