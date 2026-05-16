В Карелии погибли более 60 тысяч высаженных сеянцев

Лысое место вместо маленького леса можно наблюдать в Крошнозерском лесничестве. В прошлом году люди высадили 67 тысяч сеянцев, но они погибли. Об этом рассказали в паблике Пряжинского центрального лесничества.

Из всех высаженных маленьких деревцев выжили только одна елочка. Переживет ли она этого год – покажет время.

В лесничестве предположили, что сеянцы не пережили прошлогоднюю жару.

«Большинство сеянцев к осени ушли из этой гонки за свое место под солнцем. 33,6 гектаров остались почти без хвойных питомцев»,

- написали в сообществе.

На пустыре в этом году снова попробуют посадить новый лес.