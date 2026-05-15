Юный самокатчик попал в ДТП в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня, 15 мая, на улице Парфенова.

По данным источника, 40-летний водитель автомобиля Toyota при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть на механическом самокате.

В результате происшествия 13-летний подросток травмирован.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль «Рено Дастер» сбил пенсионерку на переходе и проехал по ней.