15 мая 2026, 17:21
Происшествия

Юный самокатчик попал в ДТП в Петрозаводске

Школьник пострадал в ДТП на Кукковке
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня, 15 мая, на улице Парфенова.

По данным источника, 40-летний водитель автомобиля Toyota при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть на механическом самокате.

В результате происшествия 13-летний подросток травмирован.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль «Рено Дастер» сбил пенсионерку на переходе и проехал по ней.

