Официальных пляжей в Петрозаводске нет, но экстрим-площадка будет

Синоптики обещают аномально жаркое лето в Карелии. Средние температуры в июне и в июле ожидаются выше нормы. А в Петрозаводске до сих пор нет ни одного официального пляжа. С наступлением жары горожане потянутся в Пески, на берег в районе Московской, купаются даже в центре - прямо с набережной Онежского озера. Купание на территории столицы Карелии запрещено - так говорят власти. Огромную территорию у озера в районе улицы Московской заняло строительство скейт-парка. Наш оператор снял, как идет работа.

Новое пространство для молодежи появится на набережной, напротив Университетского лицея. Компания «Легато Констракшн» начала работу 15 апреля. На территории экстрим-площадки предусмотрено четыре зоны: скейт-парк, амфитеатр, ландшафтный парк и арт-зона под навесом. Для спортсменов разных стилей и уровней подготовки: для скейтбордистов, bmx, роллеров и самокатеров .

Подрядчика попросили ускориться и закончить строительство к 27 июня - Дню молодёжи.