В субботу в Карелии будет дождливо

В субботу, 16 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь с грозой. Ветер ночью восточных направлений, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днём +16...+18°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ночью умеренные, днем кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью северо-восточный, восточный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6...+11°С, днём +13...+18°С, местами до +22°С.

По прогнозу Федеральной метеослужбы: в Калевале ночью +7°C, днём +15°C.

В Кеми ночью +8°C, днём +18°C.

В Кондопоге ночью +7°C, днём +19°C.

В Медвежьегорске ночью +8°C, днём +19°C.

В Олонце ночью +6°C, днём +17°C.

В Пудоже ночью +6°C, днём +21°C.

В Сегеже ночью +10°C, днём +20°C.

В Сортавале ночью +5°C, днём +12°C.

В Суоярви ночью +6°C, днём +18°C.