15 мая 2026, 14:55
Пассажиров предупредили об отмене одного рейса в город Карелии
Частный перевозчик отменил автобус до Костомукши
В паблике «Карелавтотранс» анонсировали изменения в расписании автобуса, следующего из Петрозаводска до Костомукши.
По информации источника, 16 мая рейс № 528Э «Петрозаводск - Костомукша экспресс», отправляющийся в 15:45 из столицы Карелии, по техническим причинам выполняться не будет.
Ранее сообщалось о том, что автобусы поедут в объезд закрытого на ремонт железнодорожного переезда.