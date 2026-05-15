Автомобиль «Рено Дастер» сбил пенсионерку на переходе и проехал по ней

Городская камера наблюдения запечатлела момент автоназда на 71-летнюю женщину в городе Карелии (18+). Внедорожник снес женщину прямо на пешеходном переходе в районе площади Кирова в Медвежьегорске.

Судя по кадрам, женщину отбросило вперед на дорогу, после чего автомобиль «Рено Дастер» проехал по ней. Пострадавшая осталась жива, но находится в больнице.

В Госавтоинспекции сообщали, что управлял автомобилем мужчина 1961 года рождения. Водитель не уступил дорогу пешеходу утром 15 мая. Дорожная полиция проводит проверку.