В ДТП в Медвежьегорске попала женщина-пешеход

Госавтоинспекция Карелии проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня, 15 мая, в Медвежьегорске.

Сообщается, что на 632 км автодороги А-121 «Вологда-Медвежьегорск» водитель автомобиля Renault Duster 1961 года рождения не пропустил женщину на пешеходном переходе и наехал на нее. В результате дорожного инцидента пешеход 1955 года рождения получила травмы и была госпитализирована.

