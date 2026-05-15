Пенсионерка нарушила правила и оказалась под колесами автомобиля

В Госавтоинспекции Петрозаводска устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 14 мая в районе дома № 9 по улице Мурманской.

По данным источника, 46-летний водитель автомобиля Subaru наехал на 73-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неположенном месте.

В результате нарушительница получила травмы.

Ранее в Медвежьегорске произошло ДТП на «зебре».