В Петрозаводске мужчина выхватил у продавца золотую цепочку и скрылся

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о том, что в одном из ювелирных магазинов совершен грабеж, говорится на сайте МВД по РК.

По данным источника, вечером в торговый зал зашел мужчина за подарком для девушки. По его просьбе сотрудница открыла витрину с золотыми украшениями, и в это время злоумышленник выхватил у нее золотую цепочку и скрылся. В течение 30 минут сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. Его задержали в микрорайоне Кукковка.

Сообщается, что похищенная цепочка находилась при нем. Ущерб, причиненный торговому заведению, составил 25 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.