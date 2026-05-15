Арендовать жилье в Карелии недешево, но автотуристы все равно едут

Туристы, предпочитающие путешествовать на автомобилях, уже готовят автобоксы и холодильники. Впереди сезон летних отпусков, а значит купания, встреч закатов и рассветов на природе и в новых красивых локациях. Карелию включили в топ направлений для автопутешественников.

В лидерах для путешественников на колесах – Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. А в десятке маршрутов - Ярославль, Нижний Новгород, Владимир, Псков, Кабардино-Балкария, Карелия и Белоруссия, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис онлайн-бронирования жилья.

За год число тех, что хочет устроить путешествие на машине, возросло на 30%. У подобных путешествий много плюсов. Это и свобода передвижения, возможностью попасть в труднодоступные места, экономия на билетах, отсутствие привязки к ручной клади и шаблонным турам, возможностью взять в дорогу домашнего питомца.

Набирают популярность форматы отдыха для путешествующих за рулем - деревенинг, гастрономический и экотуризм. Вместо больших городов туристы отправляются в деревеньки и фермы, останавливаются в глэмпингах. У любителей подобных форматов востребованы Адыгея, Минеральные Воды, Алтай, Байкал и Карелия.

Путешественники также арендуют квартиры. Стоимость аренды варьируется в городах. Но судя по расценкам, в Карелии жилье совсем не дешевое в летний сезон. Для сравнения во Владимире можно снять жилье в среднем за 4 540 рублей за сутки, в Ярославле – 4640, в Кабардино-Балкарии - 5580 рублей, Казани - 5630, в Краснодарском крае - 5920, Петербурге - 5930, Белоруссии - 5990, в Нижнем Новгороде - 6140, а в Карелии - уже 7100 рублей за сутки.