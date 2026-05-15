Медсестра закрутила роман с пациентом психбольницы в Великобритании

В Великобритании медсестра несколько месяцев состояла в неподобающих отношениях с пациентом психиатрической больницы, забеременела от него и попала в тюрьму, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

По данным источника, мужчина написал медсестре, что она самая красивая женщина в мире. Она влюбилась в пациента, и у них завязался роман, во время которого сотрудница медицинской организации забеременела. Однако вскоре у нее случился выкидыш, а затем она бросила мужчину. При этом он продолжал писать женщине, а еще рассказал об их романе другим сотрудникам больницы.

Женщину арестовали и приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы. Суд счел, что любовные отношения причинили пациенту значительный психологический вред и снизили его шансы на выписку.

Сообщается, что ранее мужчина был осужден на 10 лет лишения свободы за нанесение телесных повреждений. Летом 2020 года его принудительно поместили в психиатрическую лечебницу. Преступник страдал аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности и шизоаффективным расстройством.