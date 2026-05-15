За кражу двух флаконов духов жителю Карелии грозит два года тюрьмы

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже парфюма из магазина косметики. К преступлению оказался причастен 24-летний местный житель, который уже был судим за имущественные преступления, сообщили в МВД по РК.

По данным источника, мужчина зашел в магазин, где ему приглянулись женские духи. Пока никто не видел, он убрал две упаковки под куртку и покинул магазин, не расплатившись. Стоимость похищенного превысила пять тысяч рублей.

Один из флаконов злоумышленник успел продать. Возбуждено уголовное дело о краже, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

