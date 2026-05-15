Автобусы поедут в объезд закрытого на ремонт железнодорожного переезда

Жителей Карелии, пользующихся автобусами, предупредили о корректировках маршрутов из-за закрытого железнодорожного переезда на Пряжинском шоссе. Пригородные маршруты Бесовецкого, Падозерского и Пряжинского направлений изменятся 15 мая с 17:30. Изменения будут действовать вплоть до окончания ремонтных работ на переезде.

Автобусы будут следовать в объезд через улицу Новосулажгорская в Петрозаводске. Автобусы не будут делать остановку на остановочных пунктах: Авторемзавод, Складская, Стройбаза, Тепличная, Хладокомбинат, Силикатный завод, предупредили в Карелавтотрансе.

Ранее мы предупреждали, что в субботу, 16 мая, движение также будут ограничивать через железнодорожный переезд.