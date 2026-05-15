В нескольких районах Петрозаводска дважды летом отключат горячую воду

В Администрации Петрозаводска озвучили график планового отключения горячей воды в карельской столице. В этом году в нескольких районах испытания проведут в два этапа, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Центре и на Зареке подачу воды ограничат с 27 мая по 9 июня (14 суток) и с 25 июня по 9 июля (15 суток). На Кукковке ее не будет с 25 июня по 9 июля (15 суток) и с 12 августа по 19 августа (8 суток).

С 25 июня по 9 июля (15 суток) горячую воду отключат на Голиковке, Перевалке, Древлянке, Птицефабрике, в Сулажгоре, Соломенном, Песках, а также в районах Рыбка, Железнодорожном, Первомайском, Октябрьском и в микрорайоне Ключевая 1-А (это территория, ограниченная улицами Петрова, Кемской, Судостроительной и Белые Ночи).

На Ключевой (за исключением микрорайона Ключевая 1-А) коммунального ресурса не будет с 22 июля по 5 августа (14 суток).

Сообщается, что работы по профилактике, устранению повреждений и модернизации сетей начнутся с 26 мая.