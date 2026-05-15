Детей работников отправленного в простой завода накормят бесплатно

Детей работников отправленного в простой завода в поселке Лахколампи пообещали обеспечить бесплатным питанием. Напомним, 122 работника суоярвского предприятия камнеобработки находятся в простое с 9 апреля по 31 мая из-за проблем со сбытом продукции.

Муниципалитет проработал вопрос об организации бесплатного питания детей семей работников ООО «ФинансБюро» по программе адресной социальной помощи. Об этом сообщили в администрации Суоярвского округа.

«Информация о порядке предоставления питания, перечне необходимых документов и контактных лицах в полном объеме доведена до родителей через образовательные учреждения. Дети, имеющие право на льготное питание, не останутся без горячего питания»,

- заявили в администрации. Семья предложили задавать вопросы по бесплатному питанию классным руководителям, руководству школ и в отдел образования.

Для помощи камнеобрабатывающему предприятию карельское министерство промышленности и торговли взаимодействует с АО «ФГК» по вопросам поставки вагонов. Кадровый центр адресно подбирает сотрудникам предприятия вакансии для возможного трудоустройства.

Напомним, задолженность по зарплате перед работниками в размере более 10 млн рублей за март и часть апреля была погашена 6 мая. Также был организован сбор гуманитарной помощи.